Угода про гарантії безпеки зі США матиме більше пунктів, ніж з Британією, - Єрмак

Безпековий договір України зі Сполученими Штатами Америки буде особливим та матиме більше пунктів.
Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що в (безпековому, - ред.) договорі зі США буде ще більше пунктів. Думаю, він буде ще особливішим. Ми працюємо над цим", - зазначив керівник ОП.
На запитання, чому перша подібна угода була укладена не зі Сполученими Штатами, а Великою Британією, він пояснив, що це була внутрішня домовленість.
"З американцями ми готуємося, ми вже почали перші консультації. Америка, як і раніше, залишається головним нашим партнером, союзником", - запевнив Єрмак.
Нагадаємо, на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.
Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.
Також повідомлялося, що 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.
12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.
Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.
Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.
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