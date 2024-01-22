Угода про гарантії безпеки зі США матиме більше пунктів, ніж з Британією, - Єрмак

"Я думаю, що в (безпековому, - ред.) договорі зі США буде ще більше пунктів. Думаю, він буде ще особливішим. Ми працюємо над цим", - зазначив керівник ОП.

На запитання, чому перша подібна угода була укладена не зі Сполученими Штатами, а Великою Британією, він пояснив, що це була внутрішня домовленість.

"З американцями ми готуємося, ми вже почали перші консультації. Америка, як і раніше, залишається головним нашим партнером, союзником", - запевнив Єрмак.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.

Також повідомлялося, що 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.

Угода з безпеки між Британією та Україною

12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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