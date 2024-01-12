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Соглашение о гарантиях безопасности: Украина пообещала Британии внедрить ряд реформ

Фото: премьер Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина в соглашении о гарантиях безопасности с Британией обязалась внедрить ряд реформ. Они связаны с четырьмя сферами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно тексту соглашения, Украина обязалась провести реформы в сферах:

  • Управления 

Украина обязывается продолжать институционную реформу управления. Это необходимо для построения стойкой и всеобъемлющей демократии. Также наша страна пообещала продолжить внедрять реформу судебной системы. 

  • Борьбы с коррупцией

Украина обязалась продолжать улучшать потенциал и возможность предотвращать коррупцию в государственном и частных секторах. Это хотят сделать путем создания и поддержки независимых антикоррупционных институций. 

  • Безопасности и обороны

Украина пообещала продвигать реформы в секторе безопасности и обороны, в частности путем усиления демократического гражданского контроля и повышения эффективности и прозрачности украинских институций в сфере безопасности. 

Такие реформы хотят продвигать при помощи поддержки демократического гражданского контроля над Вооруженными силами, надлежащего управления в секторе безопасности и обороны, совершенствования процессов закупок в сфере обороны и безопасности и усиления соответствия евроатлантических ценностей и стандартов. 

  • Экономической и бизнес-среды

Украина обязалась модернизировать экономику при помощи реформ, которые будут способствовать привлечению частного финансирования, повышению доверия инвесторов, борьбе с коррупцией и созданию справедливых условий для всех сторон. 

Соглашение о гарантиях безопасности

Напомним, сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал с визитом в Киев. 

В ходе своего визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Чиновники подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое глава британского правительства уже назвал "историческим". 

Такое соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО. 

 

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