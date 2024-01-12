Соглашение о гарантиях безопасности: Украина пообещала Британии внедрить ряд реформ

Согласно тексту соглашения, Украина обязалась провести реформы в сферах:

Управления

Украина обязывается продолжать институционную реформу управления. Это необходимо для построения стойкой и всеобъемлющей демократии. Также наша страна пообещала продолжить внедрять реформу судебной системы.

Борьбы с коррупцией

Украина обязалась продолжать улучшать потенциал и возможность предотвращать коррупцию в государственном и частных секторах. Это хотят сделать путем создания и поддержки независимых антикоррупционных институций.

Безопасности и обороны

Украина пообещала продвигать реформы в секторе безопасности и обороны, в частности путем усиления демократического гражданского контроля и повышения эффективности и прозрачности украинских институций в сфере безопасности.

Такие реформы хотят продвигать при помощи поддержки демократического гражданского контроля над Вооруженными силами, надлежащего управления в секторе безопасности и обороны, совершенствования процессов закупок в сфере обороны и безопасности и усиления соответствия евроатлантических ценностей и стандартов.

Экономической и бизнес-среды

Украина обязалась модернизировать экономику при помощи реформ, которые будут способствовать привлечению частного финансирования, повышению доверия инвесторов, борьбе с коррупцией и созданию справедливых условий для всех сторон.

Соглашение о гарантиях безопасности

Напомним, сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал с визитом в Киев.

В ходе своего визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Чиновники подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое глава британского правительства уже назвал "историческим".

Такое соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО.