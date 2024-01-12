Угода про гарантії безпеки: Україна пообіцяла Британії запровадити низку реформ

Україна в угоді про гарантії безпеки з Британією зобов'язалася запровадити низку реформ. Вони пов'язані з чотирма сферами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Згідно з текстом угоди, Україна зобов'язалася провести реформи у сферах:
Україна зобов'язується продовжувати інституційну реформу управління. Це необхідно для побудови стійкої та всеосяжної демократії. Також Україна пообіцяла продовжити впроваджувати реформу судової системи.
Україна зобов'язалася продовжувати покращувати потенціал та можливість запобігати корупції у державному та приватних секторах. Це хочуть зробити шляхом створення та підтримки незалежних антикорупційних інституцій.
Україна пообіцяла просувати реформи в секторі безпеки та оборони, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю та підвищення ефективності та прозорості українських інституцій у сфері безпеки.
Такі реформи хочуть просувати за допомогою підтримки демократичного цивільного контролю над Збройними силами, належного управління в секторі безпеки та оборони, удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки і посилення відповідності євроатлантичним цінностям та стандартам.
Україна зобов'язалася модернізувати економіку за допомогою реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих умов для всіх сторін.
Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав із візитом до Києва.
У ході свого візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Чиновники підписали угоду про гарантії безпеки для України, яку глава британського уряду вже назвав "історичною".
Така угода діятиме до вступу України в НАТО.
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