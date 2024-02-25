Соглашение о гарантиях безопасности с США станет одним из самых сильных, - ОП

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, между Украиной и США уже состоялись два раунда переговоров по соглашению по безопасности.

"На сегодня работа продолжается, мы не комментируем о ходе переговоров, о каких-то дедлайнах, но увидите, что это будет одно из самых сильных соглашений. Закладываем механизмы, чтобы это соглашение, так же как и другие, работало 10 лет. Единственной возможностью его отмены может быть вступление Украины в НАТО раньше", - пояснил Жовква.

В то же время руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что соглашение по безопасности с США, вероятно, подпишут после того, как Конгресс примет помощь для Украины, но, скорее всего, до саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле.

"Цель в том, чтобы каждое соглашение было действительно сильным, имело свою изюминку для каждой страны, поэтому здесь не вопрос времени, а вопрос качества и результата", - сказал Ермак.

Гарантии безопасности для Украины

В июле 2023 г. на саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней впоследствии присоединились еще несколько десятков стран ЕС и НАТО. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной.

Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 г. с Британией. Во время визита в Европу в феврале этого года Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Кроме того, на днях соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией, Италией и Канадой.

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