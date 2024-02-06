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Соглашение о помощи Украине и границе с Мексикой близко к провалу в Сенате США, - Bloomberg

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Двухпартийное соглашение по введению новых ограничений на границе с Мексикой и разблокированию военной помощи Украине находится на грани срыва в Сенате США, где поддержка республиканцев рухнула перед лицом противодействия со стороны кандидата в президенты Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сенаторы-республиканцы заявили, что запланированное на среду голосование по этой мере было слишком ранним, что откладывает оказание помощи Украине, в которой она отчаянно нуждается, по крайней мере, еще на несколько недель и оставляет нерешенной ухудшающуюся ситуацию на границе.

Сделка на сумму 118,3 миллиарда долларов стала результатом многомесячных переговоров в Сенате за закрытыми дверями, но ее перспективы начали рушиться вскоре после того, как участники переговоров объявили о деталях в конце воскресенья. Менее чем через 24 часа республиканцы - даже те, кто был открыт для сделки, - отвергли ее.

"Я думаю, что предложение мертво", - заявил сенатор Роджер Уикер из Миссисипи, главный республиканец в комитете по вооруженным силам и убежденный сторонник помощи Украине.

Джеймс Лэнкфорд, ключевой республиканец на переговорах, сказал, что ожидает, что запланированное на среду процедурное голосование провалится, потому что сенаторы говорят, что хотят получить больше времени для рассмотрения и внесения изменений в законопроект. Он назвал законопроект "незавершенной работой" и пошутил, что пока не готов к похоронам.

Помощь США Украине

Ранее мы сообщали, что Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США.

К слову, у Байдена резко высказались о законопроекте про помощь Израилю без Украины.

Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.

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