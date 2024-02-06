Угода про допомогу Україні та кордону з Мексикою близька до провалу в Сенаті США, - Bloomberg

Сенатори-республіканці заявили, що заплановане на середу голосування щодо цього заходу було занадто раннім, що відтерміновує надання допомоги Україні, якої вона відчайдушно потребує, принаймні ще на кілька тижнів і залишає невирішеною ситуацію, що погіршується на кордоні.

Угода на суму 118,3 мільярда доларів стала результатом багатомісячних переговорів у Сенаті за зачиненими дверима, але її перспективи почали руйнуватися незабаром після того, як учасники переговорів оголосили про деталі наприкінці неділі. Менш ніж через 24 години республіканці - навіть ті, хто був відкритий для угоди, - відкинули її.

"Я думаю, що пропозиція мертва", - заявив сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, головний республіканець у комітеті зі збройних сил і переконаний прихильник допомоги Україні.

Джеймс Ленкфорд, ключовий республіканець на переговорах, сказав, що очікує, що заплановане на середу процедурне голосування провалиться, бо сенатори кажуть, що хочуть отримати більше часу для розгляду та внесення змін до законопроєкту. Він назвав законопроєкт "незавершеною роботою" і пожартував, що поки що не готовий до похорону.

Допомога США Україні

Раніше ми повідомляли, що Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

До слова, у Байдена різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

Також президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено.

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