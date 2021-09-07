Вуглецевий податок повинен направлятися на проекти по декарбонізації, - Качка

Єдина проблема, яка всередині України заважає реалізувати програми по декарбонізації - це фінансове управління і відсутність розвиненої системи підтримки бізнесу. Щоб змінити цю систему, країні потрібен Фонд, в якому будуть акумулюватися кошти на модернізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки України Тараса Качки в інтерв'ю "екополітики".

У тому числі в цей Фонд повинні спрямовуватися кошти від сплати податку на викиди СО2.

"У нас не так добре розвинена культура підтримки бізнесу - є чи пільги, або компенсації банківських ставок, і ми залежимо від них. Я сподіваюся, Фонд декарбонізації буде першим успішним прикладом акумуляції коштів з різних ресурсів. Зокрема, мова йде про вуглецевий податок, який би спрямовувався не в загальний бюджет, а на проекти по декарбонізації", - підкреслив Качка.

За його словами, в ЄС в рамках декарбонізації відбувається складний процес дискусій - між екологічними активістами, споживачами, бізнесом, фінансовими колами, науковцями та постачальниками обладнання. Це дає можливість виробити оптимальне рішення для всіх.