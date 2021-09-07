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Вуглецевий податок повинен направлятися на проекти по декарбонізації, - Качка

Автор: Наталія Гурковська

Єдина проблема, яка всередині України заважає реалізувати програми по декарбонізації - це фінансове управління і відсутність розвиненої системи підтримки бізнесу. Щоб змінити цю систему, країні потрібен Фонд, в якому будуть акумулюватися кошти на модернізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки України Тараса Качки в інтерв'ю "екополітики".

У тому числі в цей Фонд повинні спрямовуватися кошти від сплати податку на викиди СО2.

"У нас не так добре розвинена культура підтримки бізнесу - є чи пільги, або компенсації банківських ставок, і ми залежимо від них. Я сподіваюся, Фонд декарбонізації буде першим успішним прикладом акумуляції коштів з різних ресурсів. Зокрема, мова йде про вуглецевий податок, який би спрямовувався не в загальний бюджет, а на проекти по декарбонізації", - підкреслив Качка.

За його словами, в ЄС в рамках декарбонізації відбувається складний процес дискусій - між екологічними активістами, споживачами, бізнесом, фінансовими колами, науковцями та постачальниками обладнання. Це дає можливість виробити оптимальне рішення для всіх.

Нагадаємо, що Міністерство екології на чолі з міністром Абрамовським підготувало законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення", однак він був тричі провалений у Верховній раді. Цей проект був розкритикований міжнародними організаціями та профільними українськими асоціаціями: так, за розрахунками Європейської бізнес асоціації, на впровадження європейських технологічних норм, передбачених проектом №4167, Україні потрібні мінімум 10 мільярдів доларів. Однак в законі не було ні слова про те, з яких джерел буде профінансована екомодернізація. Також проект не пройшов широкі громадські обговорення.

Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що для того, щоб виконати зобов'язання, які взяла на себе Україна в рамках Паризької кліматичної угоди, влада повинна акумулювати гроші з різних джерел, в тому числі направляти на модернізацію кошти екологічного податку.

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