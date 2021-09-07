Углеродный налог должен направляться на проекты по декарбонизации, - Качка

Единственная проблема, которая внутри Украины мешает реализовать программы по декарбонизации - это финансовое управление и отсутствие развитой системы поддержки бизнеса. Чтобы изменить эту систему, стране нужен Фонд, в котором будут аккумулироваться деньги на модернизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Украины Тараса Качки в интервью "Экополитика".

В том числе в этот Фонд должны направляться средства от уплаты налога на выбросы СО2.

"У нас не так хорошо развита культура поддержки бизнеса - есть или льготы, или компенсации банковских ставок, и мы зависим от них. Я надеюсь, Фонд декарбонизации будет первым успешным примером аккумуляции средств с различных ресурсов. В частности, речь идет об углеродном налоге, который бы направлялся не в общий бюджет, а на проекты по декарбонизации", - подчеркнул Качка.

По его словам, в ЕС в рамках декарбонизации происходит сложный процесс дискуссий - между экологическими активистами, потребителями, бизнесом, финансовыми кругами, учеными и поставщиками оборудования. Это дает возможность выработать оптимальное решение для всех.