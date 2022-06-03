Виїхав і не повернеться. Венедіктова розповіла про долю одного з фігурантів справи Медведчука
Одним із фігурантів справи Медведчука є колишній депутат партії "ОПЗЖ" Тарас Козак. Наразі він переховується поза межами України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального прокурора Ірини Венедіктової.
На думку Венедіктової, Козак імовірно вже не буде повертатися до України з власної волі.
"Він (Тарас Козак - ред.) як виїхав у 2021 році, так і не повертався в Україну. Думаю, що вже й не повернеться, якщо не буде екстрадиції", - відзначила Венедіктова.
За словами генерального прокурора, Україні доведеться притягувати Козака до відповідальності в заочному порядку, однак наразі немає інформації про його місцеперебування. Імовірно він переховується в Росії.
"Якщо його немає в державі, це не означає, що правосуддя має про нього забути. В жодному разі. Треба рухатися в заочний спосіб, треба притягати до відповідальності і залежно від того, що скаже суд, будемо дивитися", - додала Венедіктова.
Відзначимо, що проти Віктора Медведчука відкрито 4 справи:
- про державну зраду;
- вугільна справа;
- справа про "трубу Медведчука";
- й ще одна справа, подробиці якої невідомі.
Козак підозрюється у замаху на розграбування національних цінностей. Його та Медведчука звинувачують у тому, що вони незаконно видобували нафту та газ в шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно суд арештував майно родичів Медведчука і Козака. Загальна сума капіталу склала понад 80 млн гривень.
Ще минулого року президент України Володимир Зеленський пояснював введення санкцій проти Козака.
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