Виїхав і не повернеться. Венедіктова розповіла про долю одного з фігурантів справи Медведчука

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального прокурора Ірини Венедіктової.

На думку Венедіктової, Козак імовірно вже не буде повертатися до України з власної волі.

"Він (Тарас Козак - ред.) як виїхав у 2021 році, так і не повертався в Україну. Думаю, що вже й не повернеться, якщо не буде екстрадиції", - відзначила Венедіктова.

За словами генерального прокурора, Україні доведеться притягувати Козака до відповідальності в заочному порядку, однак наразі немає інформації про його місцеперебування. Імовірно він переховується в Росії.

"Якщо його немає в державі, це не означає, що правосуддя має про нього забути. В жодному разі. Треба рухатися в заочний спосіб, треба притягати до відповідальності і залежно від того, що скаже суд, будемо дивитися", - додала Венедіктова.

Відзначимо, що проти Віктора Медведчука відкрито 4 справи:

про державну зраду;

вугільна справа;

справа про "трубу Медведчука";

й ще одна справа, подробиці якої невідомі.

Козак підозрюється у замаху на розграбування національних цінностей. Його та Медведчука звинувачують у тому, що вони незаконно видобували нафту та газ в шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованого Криму.