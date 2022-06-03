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Виїхав і не повернеться. Венедіктова розповіла про долю одного з фігурантів справи Медведчука

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П'ятниця 03 червня 2022 17:01
Виїхав і не повернеться. Венедіктова розповіла про долю одного з фігурантів справи Медведчука Фото: Тарас Козак й Віктор Медведчук (колаж)
Автор: Сергій Пишкін

Одним із фігурантів справи Медведчука є колишній депутат партії "ОПЗЖ" Тарас Козак. Наразі він переховується поза межами України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального прокурора Ірини Венедіктової.

На думку Венедіктової, Козак імовірно вже не буде повертатися до України з власної волі.

"Він (Тарас Козак - ред.) як виїхав у 2021 році, так і не повертався в Україну. Думаю, що вже й не повернеться, якщо не буде екстрадиції", - відзначила Венедіктова.

За словами генерального прокурора, Україні доведеться притягувати Козака до відповідальності в заочному порядку, однак наразі немає інформації про його місцеперебування. Імовірно він переховується в Росії.

"Якщо його немає в державі, це не означає, що правосуддя має про нього забути. В жодному разі. Треба рухатися в заочний спосіб, треба притягати до відповідальності і залежно від того, що скаже суд, будемо дивитися", - додала Венедіктова.

Відзначимо, що проти Віктора Медведчука відкрито 4 справи:

  • про державну зраду;
  • вугільна справа;
  • справа про "трубу Медведчука";
  • й ще одна справа, подробиці якої невідомі.

Козак підозрюється у замаху на розграбування національних цінностей. Його та Медведчука звинувачують у тому, що вони незаконно видобували нафту та газ в шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно суд арештував майно родичів Медведчука і Козака. Загальна сума капіталу склала понад 80 млн гривень.

Ще минулого року президент України Володимир Зеленський пояснював введення санкцій проти Козака.

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Віктор Медведчук Україна Генеральна прокуратура України
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