Справу Медведчука передали до суду, - Венедіктова

"Справа (Медведчука - ред.) передається до суду для слухання по суті. Справа, про яку я зараз говорю - та сама, під час розслідування якого Офіс генпрокурора спільно з СБУ та ДБР встановили, що народний депутат України з 2015 по 2020 роки сприяв Росії у проведенні підривної діяльності проти інтересів України та розграбуванні українського родовища", - наголосила генеральний прокурор.

При цьому вона зазначила, що процес передачі справи до суду був затяжним через те, що Медведчук був у бігах і його адвокати не хотіли ознайомитись з деталями звинувачень.

За словами Венедіктової, копію обвинувального акта вже вручили Медведчуку і він ознайомився з документом. Прокурори вже готові до початку судових засідань.