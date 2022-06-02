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Справу Медведчука передали до суду, - Венедіктова

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Київ, Четвер 02 червня 2022 16:16
Справу Медведчука передали до суду, - Венедіктова Фото: генпрокурор України Ірина Венедиктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Справу народного депутата України Віктора Медведчука направили до суду для слухань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

"Справа (Медведчука - ред.) передається до суду для слухання по суті. Справа, про яку я зараз говорю - та сама, під час розслідування якого Офіс генпрокурора спільно з СБУ та ДБР встановили, що народний депутат України з 2015 по 2020 роки сприяв Росії у проведенні підривної діяльності проти інтересів України та розграбуванні українського родовища", - наголосила генеральний прокурор.

При цьому вона зазначила, що процес передачі справи до суду був затяжним через те, що Медведчук був у бігах і його адвокати не хотіли ознайомитись з деталями звинувачень.

За словами Венедіктової, копію обвинувального акта вже вручили Медведчуку і він ознайомився з документом. Прокурори вже готові до початку судових засідань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР".

Також ми писали, що Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Мотивацією такого рішення стало порушення лідером ОПЗЖ умов домашнього арешту.

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Віктор Медведчук держзрада Генпрокурор Ірина Венедіктова Війна Росії проти України
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