Справу Медведчука передали до суду, - Венедіктова
Справу народного депутата України Віктора Медведчука направили до суду для слухань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Ірини Венедіктової.
"Справа (Медведчука - ред.) передається до суду для слухання по суті. Справа, про яку я зараз говорю - та сама, під час розслідування якого Офіс генпрокурора спільно з СБУ та ДБР встановили, що народний депутат України з 2015 по 2020 роки сприяв Росії у проведенні підривної діяльності проти інтересів України та розграбуванні українського родовища", - наголосила генеральний прокурор.
При цьому вона зазначила, що процес передачі справи до суду був затяжним через те, що Медведчук був у бігах і його адвокати не хотіли ознайомитись з деталями звинувачень.
За словами Венедіктової, копію обвинувального акта вже вручили Медведчуку і він ознайомився з документом. Прокурори вже готові до початку судових засідань.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР".
Також ми писали, що Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Мотивацією такого рішення стало порушення лідером ОПЗЖ умов домашнього арешту.
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