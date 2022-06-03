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Уехал и не вернется. Венедиктова рассказала о судьбе одного из фигурантов дела Медведчука

Новина українською →
Пятница 03 июня 2022 17:01
Уехал и не вернется. Венедиктова рассказала о судьбе одного из фигурантов дела Медведчука Фото: Тарас Козак и Виктор Медведчук (коллаж)
Автор: Сергей Пышкин

Одним из фигурантов дела Медведчука является бывший депутат партии "ОПЗЖ" Тарас Козак. Сейчас он скрывается за пределами Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

По мнению Венедиктовой, Козак уже не будет возвращаться в Украину по собственной воле.

"Он (Тарас Козак - ред.) как уехал в 2021 году, так и не возвращался в Украину. Думаю, что уже и не вернется, если не будет экстрадиции",- отметила Венедиктова.

По словам генерального прокурора, Украине придется привлекать Казака к ответственности в заочном порядке, однако пока нет информации о его местонахождении. Предположительно он скрывается в России.

"Если его нет в государстве, это не значит, что правосудие должно о нем забыть. Ни в коем случае. Надо двигаться в заочный способ, надо привлекать к ответственности и в зависимости от того, что скажет суд, будем смотреть", - добавила Венедиктова.

Отметим, что против Виктора Медведчука открыто 4 дела:

  • о государственной измене;
  • угольное дело;
  • дело о "трубе Медведчука";
  • и еще одно дело, подробности которого неизвестны.

Козак подозревается в покушении на разграбление национальных ценностей. Его и Медведчука обвиняют в том, что они незаконно добывали нефть и газ на шельфе Черного моря в районе временно оккупированного Крыма.

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