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УЕФА оставит в силе футбольный бан для России, - Sky News

Фото: УЕФА оставила в силе футбольный бан для России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от европейских турниров в феврале прошлого года после вторжения в Украину и сейчас не собираются отменять запрет, ведь боевые действия России на украинской территории продолжаются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издания,

Sky News,

Напомним, в прошлом году Россию дважды отстраняли от соревнований в санном спорте из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что президент УЕФА Чеферин отверг возвращение команд РФ в международный футбол в текущей ситуации.

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