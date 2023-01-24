УЕФА оставит в силе футбольный бан для России, - Sky News

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от европейских турниров в феврале прошлого года после вторжения в Украину и сейчас не собираются отменять запрет, ведь боевые действия России на украинской территории продолжаются
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По данным издания,
Sky News,
Напомним, в прошлом году Россию дважды отстраняли от соревнований в санном спорте из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Также РБК-Украина сообщало, что президент УЕФА Чеферин отверг возвращение команд РФ в международный футбол в текущей ситуации.
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