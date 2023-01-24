УЄФА залишить в силі футбольний бан для Росії, - Sky News

ФІФА та УЄФА відсторонили російські команди від європейських турнірів у лютому минулого року після вторгнення в Україну, та нині не збираються скасовувати заборону, адже бойові дії Росії на українській території продовжуються
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними видання,
Sky News,
Нагадаємо, минулого року Росію двічі усували від змагань у санному спорті через повномаштабне вторгнення на територію України.
Також РБК-Україна повідомляло, що президент УЄФА Чеферін відкинув повернення команд РФ у міжнародний футбол за поточної ситуації.
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