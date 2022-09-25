ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия во второй раз отстранена от соревнований в санном спорте

Новина українською →
Зальцбург, Воскресенье 25 сентября 2022 11:06
Россия во второй раз отстранена от соревнований в санном спорте Фото: Россиянам не рады и в зимних видах спорта (facebook.com/FILuge)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация санного спорта (FIL) продолжила устранение российских спортсменов от турниров под своей эгидой на фоне продолжения агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Исполком федерации рассмотрел влияние войны на спортивные соревнования на заседании в австрийском Имсте. Как следствие, россияне, в том числе и функционеры, повторно отстранены от всех турниров.

"По соображениям безопасности спортсменов решили временно отстранить российских спортсменов и их команду поддержки от участия в соревнованиях под эгидой FIL. Федерация будет внимательно следить за ситуацией и будет реагировать на потенциальные изменения", – говорится в заявлении.

В начале марта FIL уже отстраняла спортсменов из РФ и Беларуси от санного спорта. Однако в апреле россияне выиграли апелляцию по этому решению и вернулись к работе в Международной федерации санного спорта.

Кубок мира по санному спорту в этом году начнется 3 декабря. Сезон 2022/23 возьмет старт на австрийской земле – в Инсбруке.

К слову, президент УЕФА Чеферин отверг возвращение команд РФ в международный футбол в текущей ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России
NEWS
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие