Россия во второй раз отстранена от соревнований в санном спорте
Международная федерация санного спорта (FIL) продолжила устранение российских спортсменов от турниров под своей эгидой на фоне продолжения агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Исполком федерации рассмотрел влияние войны на спортивные соревнования на заседании в австрийском Имсте. Как следствие, россияне, в том числе и функционеры, повторно отстранены от всех турниров.
"По соображениям безопасности спортсменов решили временно отстранить российских спортсменов и их команду поддержки от участия в соревнованиях под эгидой FIL. Федерация будет внимательно следить за ситуацией и будет реагировать на потенциальные изменения", – говорится в заявлении.
В начале марта FIL уже отстраняла спортсменов из РФ и Беларуси от санного спорта. Однако в апреле россияне выиграли апелляцию по этому решению и вернулись к работе в Международной федерации санного спорта.
Кубок мира по санному спорту в этом году начнется 3 декабря. Сезон 2022/23 возьмет старт на австрийской земле – в Инсбруке.
К слову, президент УЕФА Чеферин отверг возвращение команд РФ в международный футбол в текущей ситуации.
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