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УЄФА відкрив справу проти збірної України з приводу Мораеса

Новини » Спорт    27.03.2019 - 22:44
УЄФА відкрив справу проти збірної України з приводу Мораеса
Фото: Жуніор Мораес по центру (ffu.ua)

Буде розглянуто правомірність участі гравця проти команд Португалії та Люксембургу

УЄФА відкрив дисциплінарні провадження щодо участі Жуніора Мораеса за збірну України в матчах відбору на Євро-2020 проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт футбольної організації.

Виробництво було відкрито після скарг від Федерації футболу Люксембургу та Португалії. Це справа буде розглядатися відповідно до статті 55 Дисциплінарного регламенту УЄФА.

Протест був поданий в контрольний, етичний і дисциплінарний органи УЄФА, які ухвалять рішення щодо нього на найближчому засіданні. Дата засідання поки не оголошена.

Португалія і Люксембург наполягають на тому, що Мораес не мав права брати участь в матчах збірної України, тому що не була виконана умова про зміну спортивного громадянства, за яким гравець повинен прожити в країні як мінімум 5 років.

У Федерації футболу України заявили, що натуралізація була здійснена відповідно до норм законодавства.

Федерація футболу Люксембургу направить УЄФА запит про натуралізацію Мораеса У Португалії вважають, що Мораес не має права виступати за збірну України
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