УЄФА вводить новий формат єврокубків з сезону 2024/25: деталі

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЕФА .

З сезону 2024/25 кількість учасників Ліги чемпіонів збільшиться з 32 до 36. Головні зміни торкнуться звичного групового етапу - замість нього всі учасники будуть грати в єдиній лізі. Якщо раніше кожен клуб провів шість матчів проти трьох команд (вдома і на виїзді), то тепер кожен зіграє на загальному етапі мінімум десять матчів проти десяти суперників (п'ять вдома, п'ять в гостях).

Вісім кращих команд загального етапу безпосередньо вийдуть в 1/8 фіналу. Ті, хто займе місця з 9-го по 24-е, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися до 1/8 фіналу до восьми найсильніших.

Подібним чином також формат Ліги Європи (8 матчів на загальному етапі) і Ліги конференцій (6 матчів на загальному етапі). За підсумками подальших дискусій і домовленостей, кількість учасників загальних етапу цих двох турнірів також може збільшитися до 36.

Ліга чемпіонів УЄФА залишиться відкритою. Команди, як і раніше будуть потрапляти до неї в залежності від виступів у внутрішніх змаганнях.

Одне з додаткових місць отримає клуб, який фінішує третім у чемпіонаті асоціації, що займає п'яту сходинку в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Ще одну путівку отримає національний чемпіон, який кваліфікується шляхом чемпіонів. Тобто кількість таких путівок збільшиться з чотирьох до п'яти.

Ще два місця призначені для клубів з найвищим клубним коефіцієнтом за останні п'ять років, які не вийшли в загальний етап Ліги чемпіонів, але пробилися або в кваліфікацію Ліги чемпіонів або Ліги Європи або Ліги конференцій.

"Удосконалений формат, як і раніше, робить реальною мрію кожного європейського клубу потрапити до Ліги чемпіонів УЄФА завдяки футбольним результатами. Він забезпечує життєздатність, процвітання і зростання в довгостроковій перспективі для всіх членів європейської футбольної сім'ї", - зазначив президент УЄФА Олександр Чеферін.