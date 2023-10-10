УЕФА отказался от позорной идеи вернуть Россию в соревнования

Сборные России U-17 и дальше не смогут выступать под эгидой УЕФА. Союз объяснил возвращение к предыдущему статусу невозможностью найти "техническое решение, позволяющее российским командам играть".

В кулуарах, однако, отказ УЕФА от отмены полного запрета связали с бойкотом ряда ассоциаций. Вслед за Украиной встречаться с российскими сборными отказалась Англия, Польша, Швеция и другие. В частности, скандинавы пообещали заблокировать участие женской сборной России в Евро-2024 среди 17-летних.

УЕФА неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России в конце сентября. По замыслу функционеров сборные U-17 могли снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.

Ранее президент УЕФА Чеферин уверял, что функционеры "даже не могут обсуждать" возвращение российских команд на международную арену. В частности, российские клубы не выступают в еврокубках, а сборная не попала в квалификацию к Евро-2024. Параллельно ФИФА выгнала Россию из отбора к ЧМ-2022.