УЄФА відмовився від ганебної ідеї повернути Росію до змагань

Збірні Росії U-17 не зможуть і надалі виступати під егідою УЄФА. Союз пояснив повернення до попереднього статусу неможливістю знайти "технічне рішення, що дозволило б російським командам грати".

У кулуарах, однак, відмову УЄФА від скасування повної заборони пов'язали з бойкотом низкою асоціацій. Услід за Україною зустрічатися з російськими збірними відмовилася Англія, Польща, Швеція та інші. Зокрема, скандинави пообіцяли заблокувати участь жіночої збірної Росії на Євро-2024 серед 17-річних.

УЄФА несподівано повернув до змагань юнацькі команди з Росії наприкінці вересня. За задумом функціонерів збірні U-17 могли знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.

Раніше президент УЄФА Чеферін запевняв, що функціонери "навіть не можуть обговорювати" повернення російських команд на міжнародну арену. Зокрема, російські клуби не виступають у єврокубках, а збірна не потрапила у кваліфікацію до Євро-2024. Паралельно ФІФА вигнала Росію з відбору до ЧС-2022.