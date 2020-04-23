УЄФА допустить до єврокубків клуби з чемпіонатів, що недограють сезон

Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

Організація все ж допустить клуби з чемпіонатів, які не будуть завершені

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) все ж пустить в єврокубки сезону-2020/21 команди з чемпіонатів, які не будуть дограні через пандемію коронавірусу. Про це повідомив журналіст The Times Мартін Циглер.

Виконавчий комітет прийняв рішення визначати учасників Ліги чемпіонів і Ліги Європи за спортивним принципом.

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game) — Martyn Ziegler (@martynziegler) April 23, 2020

В цей момент майже всі європейські чемпіонати припинені через пандемію коронавірусу. Раніше повідомлялося, що в УЄФА розраховують на завершення всіх чемпіонатів до 31 липня або на початку серпня.

Бельгії, яка прийняла рішення достроково завершити сезон, пригрозили недопуском клубів до Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше італійська Серія А прийняла рішення дограти сезон. Рішення прийнято, незважаючи на те, що сім клубів виступили за негайне завершення сезону.