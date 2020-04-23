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УЄФА допустить до єврокубків клуби з чемпіонатів, що недограють сезон

Новини » Спорт     23.04.2020 - 16:16
УЄФА допустить до єврокубків клуби з чемпіонатів, що недограють сезон
Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

Організація все ж допустить клуби з чемпіонатів, які не будуть завершені

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) все ж пустить в єврокубки сезону-2020/21 команди з чемпіонатів, які не будуть дограні через пандемію коронавірусу. Про це повідомив журналіст The Times Мартін Циглер.

Виконавчий комітет прийняв рішення визначати учасників Ліги чемпіонів і Ліги Європи за спортивним принципом.

В цей момент майже всі європейські чемпіонати припинені через пандемію коронавірусу. Раніше повідомлялося, що в УЄФА розраховують на завершення всіх чемпіонатів до 31 липня або на початку серпня.

Бельгії, яка прийняла рішення достроково завершити сезон, пригрозили недопуском клубів до Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше італійська Серія А прийняла рішення дограти сезон. Рішення прийнято, незважаючи на те, що сім клубів виступили за негайне завершення сезону.

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