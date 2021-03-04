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Три міста можуть залишитися без Євро-2020. Вони не гарантують допуск глядачів на трибуни

Новость на русском → Європа, Четвер 04 березня 2021 19:55
Три міста можуть залишитися без Євро-2020. Вони не гарантують допуск глядачів на трибуни Фото: трофей Євро-2020 (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Іспанська Більбао, шотландський Глазго і ірландський Дублін можуть залишитися без матчів чемпіонату Європи, який перенесли з минулого року. Причиною тому відсутність гарантій від влади щодо допуску вболівальників на стадіони.

Про це повідомляє AP.

Влада цих міст і регіонів поки не готова гарантувати можливість допуску фанатів на стадіони, в той час, як УЄФА планує заповнювати трибуни на матчах мінімум на 50% від загальної місткості.

У Шотландії діє свій план виходу з локдауну, який відрізняється від англійського, і він не передбачає точної дати повернення глядачів на трибуни. Подібна ситуація і в Ірландії. Також влада Країни Басків не можуть назвати терміни.

Через цю ситуацію УЄФА розглядає можливість перенесення чотирьох ігор з Більбао в інший регіон Іспанії. У Британії ж можливе перенесення на інші стадіони Англії, де вже у травні готуються дозволить допуск до 10 тисяч фанатів на арени з істотним збільшенням кількості в наступні тижні. Серед варіантів проведення частини матчів на стадіоні "Тоттенгем" в Лондоні, а також у Ліверпулі і Манчестері.

Попереднє узгодження плану по проведенню турніру в 12 містах заплановано на 5 квітня.

Раніше повідомлялося, що уболівальникам, які купили квитки на матчі чемпіонату Європи-2020, можуть дозволити поїхати в інші країни, щоб побачити матчі турніру. Підсумкові рішення щодо ситуації з уболівальниками ще не прийняті.

Крім цього, спочатку в УЄФА запевнили про прихильність ідеї про проведення Євро-2020 в оригінальному форматі.

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