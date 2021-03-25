Матчі Євро-2020 в Данії пройдуть з фанатами, будуть пускати близько 12 тисяч осіб на матч

Матчі Євро-2020, які заплановані для проведення в Копенгагені, пройдуть з глядачами. Але поки залишається дочекатися остаточного рішення УЄФА щодо проведення ігор в столиці Данії.

Міністр культури Данії Джой Могенсен підтвердила готовність уряду дозволити допуск на кожен матч близько 11-12 тисяч уболівальників на матчі головного європейського турніру серед збірних.

У той же час, в країні чекають, чи достатньо цього числа, щоб задовольнити запити УЄФА при затвердженні міст, в яких відбудуться матчі. Організація фактично вимагає як критерій, щоб у містах-господарях матчі проходили з глядачами на трибунах.

Очікується, що остаточне рішення по містах, які приймуть матчі чемпіонату Європи, буде прийнято в квітні.

В Копенгагені матчі Євро-2020 прийме стадіон "Паркен", який може вмістити 38 тисяч осіб. На ньому пройдуть три матчі групи D з участю збірної Данії (проти Бельгії, Фінляндії та Росії), а також одна гра 1/8 фіналу турніру.