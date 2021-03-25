ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Матчі Євро-2020 в Данії пройдуть з фанатами, будуть пускати близько 12 тисяч осіб на матч

Новость на русском → Копенгаген, Четвер 25 березня 2021 19:15
Матчі Євро-2020 в Данії пройдуть з фанатами, будуть пускати близько 12 тисяч осіб на матч Фото: вболівальники на стадіоні в Копенгагені (Scanpix)
Автор: Роман Тверденко

Матчі Євро-2020, які заплановані для проведення в Копенгагені, пройдуть з глядачами. Але поки залишається дочекатися остаточного рішення УЄФА щодо проведення ігор в столиці Данії.

Про це повідомляє Dr.dk.

Міністр культури Данії Джой Могенсен підтвердила готовність уряду дозволити допуск на кожен матч близько 11-12 тисяч уболівальників на матчі головного європейського турніру серед збірних.

У той же час, в країні чекають, чи достатньо цього числа, щоб задовольнити запити УЄФА при затвердженні міст, в яких відбудуться матчі. Організація фактично вимагає як критерій, щоб у містах-господарях матчі проходили з глядачами на трибунах.

Очікується, що остаточне рішення по містах, які приймуть матчі чемпіонату Європи, буде прийнято в квітні.

В Копенгагені матчі Євро-2020 прийме стадіон "Паркен", який може вмістити 38 тисяч осіб. На ньому пройдуть три матчі групи D з участю збірної Данії (проти Бельгії, Фінляндії та Росії), а також одна гра 1/8 фіналу турніру.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів повинен пройти з глядачами в Стамбулі. В УЄФА вважають, що цьому посприяє вакцинація проти коронавіруса в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Євро-2020
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"