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УЄФА призначив суддів перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    08.04.2019 - 17:08
УЄФА призначив суддів перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: Відеопомічники рефері (twitter.com/uefa)

На матчах буде працювати італійська, а також іспанська бригади арбітрів

УЄФА призначив арбітрів на перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" і "Аякс" - "Ювентус". Про це повідомляється на сайті організації.

Перший матч буде судити італійська бригада арбітрів на чолі з Джанлукою Роккі. Йому допомагатимуть лайнсмени Філіппо Мелі і Маттео пасерують. Резервний суддя - Даніеле Орсато. Відеопомощнікі рефері - Массіміліано Ірраті і Марко Гвіда.

Зустріч "Аякс" - "Юве" обслужить бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Карлосом дель Серро. Йому допомагатимуть лайнсмени Хуан Юсте і Роберто Алонсо. Резервний суддя - Тасос Сідіропулос. Відеопомощнікі рефері - Алехандро Ернандес і Хуан Мартінес.

Обидві зустрічі пройдуть 10 квітня, початок - о 21:00 за київським часом.

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