Відбулося жеребкування заключних стадій плей-офф Ліги чемпіонів

Англія представлена відразу чотирма клубами
Визначилися пари, які зіграють в заключних стадіях плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2018-2019 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування, яке відбулося в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).
Підсумки жеребкування 1/4 фіналу:
"Аякс" (Нідерланди) - "Ювентус" (Італія)
"Ліверпуль" (Англія) - "Порту" (Португалія)
"Тоттенхема Хотспур" (Англія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
"Барселона" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
Півфінали:
Переможець пари "Тоттенхем" - "Ман Сіті" / "Аякс" - "Юве"
Переможець пари "Барса" - "МанЮ" / "Ліверпуль" - "Порту
Господарем фіналу буде переможець першого півфіналу.
Here is the road to Madrid... #UCLdraw pic.twitter.com/Rqpce9gEz3— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2019
Перші чвертьфінальні ігри Ліги чемпіонів пройдуть 9 і 10 квітня, відповіді - 16 і 17 квітня. Перші півфінальні зустрічі відбудуться 30 квітня і 1 травня, матчі-відповіді - 7 і 8 травня. Фінальний матч відбудеться 1 червня на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Україну в турнірі представляв донецький "Шахтар", однак підопічні Паулу Фонсеки не змогли подолати груповий этап.