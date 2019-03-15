Відбулося жеребкування заключних стадій плей-офф Ліги чемпіонів

Фото: Ліга чемпіонів - жеребкування заключних стадій плей-офф (twitter.com/ChampionsLeague)

Англія представлена відразу чотирма клубами

Визначилися пари, які зіграють в заключних стадіях плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2018-2019 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування, яке відбулося в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).

Підсумки жеребкування 1/4 фіналу:

"Аякс" (Нідерланди) - "Ювентус" (Італія)

"Ліверпуль" (Англія) - "Порту" (Португалія)

"Тоттенхема Хотспур" (Англія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Барселона" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

Півфінали:

Переможець пари "Тоттенхем" - "Ман Сіті" / "Аякс" - "Юве"

Переможець пари "Барса" - "МанЮ" / "Ліверпуль" - "Порту

Господарем фіналу буде переможець першого півфіналу.

Here is the road to Madrid... #UCLdraw pic.twitter.com/Rqpce9gEz3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2019

Перші чвертьфінальні ігри Ліги чемпіонів пройдуть 9 і 10 квітня, відповіді - 16 і 17 квітня. Перші півфінальні зустрічі відбудуться 30 квітня і 1 травня, матчі-відповіді - 7 і 8 травня. Фінальний матч відбудеться 1 червня на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Україну в турнірі представляв донецький "Шахтар", однак підопічні Паулу Фонсеки не змогли подолати груповий этап.