ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Роналду відновився і зможе зіграти в матчі Ліги чемпіонів з "Аяксом"

Новини » Спорт    04.04.2019 - 13:16
Роналду відновився і зможе зіграти в матчі Ліги чемпіонів з "Аяксом"
Фото: Кріштіану Роналду (twitter.com/juventusfc)

Амстердамський клуб уже вибив з турніру попередній клуб португальця

Нападаючий туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відновився після травми і готовий взяти участь в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів з "Аяксом. Про це повідомляє Marca.

Відзначається, що португальський футболіст знаходиться в хорошій формі і пройшов реабілітацію з випередженням графіка.

Видання також наголошує, що Роналду готовий вийти на поле вже в матчі 31 туру чемпіонату Італії з "Міланом", який відбудеться 6 квітня, але навряд чи це станеться. В "Юве" хочуть поберегти форварда, щоб той не отримав рецидив.

34-річний гравець отримав пошкодження 25 березня в матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року з командою Сербії.

Перша гра 1/4 фіналу ЛЧ між "Аяксом" і "Ювентусом" відбудеться 10 квітня в Амстердамі, у відповідь - 16 квітня в Турині.

Зазначимо, що амстердамський клуб з розгромним рахунком вибив з турніру "Реал" - попередній клуб португальця, водночас саме Роналду вивів "Ювентус" у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Роналду уникнув дискваліфікації за непристойний жест під час святкування голу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" (3:0).

Роналду визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів Роналду викликаний в збірну Португалії на матч проти України
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЮвентусАяксРоналдуЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся