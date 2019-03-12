УЄФА призначив німецьку бригаду арбітрів на матч "Динамо" - "Челсі"

Фото: "Динамо" - "Челсі" (twitter.com/DynamoKyiv)

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи судитиме Тобіас Штілер

УЄФА призначив суддівську бригаду на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між київським "Динамо" і лондонським "Челсі". Як повідомляється на сайті організації, вся бригада арбітрів представляє Німеччину.

Головним арбітром зустрічі призначений 37-річний Тобіас Штілер. Його помічниками будуть Майк Пікель і Крістіан Гіттельманн. Четвертий арбітр - Ян Зейдель. Додаткові асистенти - Марко Фрітц і Харм Осмерс.

Суддівський спостерігач - Алан Хамер з Люксембурга, делегат УЄФА - австрієць Альфред Людвіг.

Матч "Динамо" - "Челсі" відбудеться у четвер, 14 березня, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 19:55 за Києвом. У першому поєдинку в Лондоні господарі перемогли з рахунком 3:0.