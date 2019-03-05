ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч "Челсі" - "Динамо"

Новини » Спорт    05.03.2019 - 16:36
УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч "Челсі" - "Динамо"
Фото: Головний арбітр матчу "Челсі" - "Динамо" - Славко Винчич зі Словенії (twitter.com/chelseafc)

Поєдинок обслужать рефері зі Словенії

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи між лондонським "Челсі" і київським "Динамо" обслуговуватиме словенська бригада арбітрів на чолі з Славко Винчич. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Асистентами рефері будуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачич. Додаткові асистенти рефері - Раді Обренович і Нейц Кайтазовіч. Четвертий рефері - Грега Кордеж.

Винчич вже обслуговував матч "Динамо" - "Челсі" (0:0) в груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2015/16. Тоді він був асистентом головного арбітра.

Гра відбудеться 7 березня в Лондоні. Початок - 22:00 за київським часом.

Зазначимо, київське "Динамо" - єдиний представник України в єврокубках. Напередодні "Шахтар" з великим рахунком програв німецькому "Айнтрахту" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і вилетів з турніру.

Циганков забив більше Ярмоленка в перших 100 матчах за "Динамо" "Челсі" оскаржить рішення ФІФА про заборону на трансфери
Новини України ДинамоЧелсиЛіга Європиназначение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся