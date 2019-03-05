УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч "Челсі" - "Динамо"

Фото: Головний арбітр матчу "Челсі" - "Динамо" - Славко Винчич зі Словенії (twitter.com/chelseafc)

Поєдинок обслужать рефері зі Словенії

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи між лондонським "Челсі" і київським "Динамо" обслуговуватиме словенська бригада арбітрів на чолі з Славко Винчич. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Асистентами рефері будуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачич. Додаткові асистенти рефері - Раді Обренович і Нейц Кайтазовіч. Четвертий рефері - Грега Кордеж.

Винчич вже обслуговував матч "Динамо" - "Челсі" (0:0) в груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2015/16. Тоді він був асистентом головного арбітра.

Гра відбудеться 7 березня в Лондоні. Початок - 22:00 за київським часом.

Зазначимо, київське "Динамо" - єдиний представник України в єврокубках. Напередодні "Шахтар" з великим рахунком програв німецькому "Айнтрахту" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і вилетів з турніру.