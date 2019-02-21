"Шахтар" розгромно програв "Айнтрахту" і вилетів з Ліги Європи

Фото: "Айнтрахт" - "Шахтар" (twitter.com/fcshakhtar)

"Гірники" залишають турнір на стадії 1/16 фіналу

"Шахтар" з великим рахунком програв німецькому "Айнтрахту" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч у Франкфурті на стадіоні "Комерцбанк-Арена" завершилася з рахунком 1:4.

Перемогу франкфурдцам вдалося здобути за рахунок кращої реалізації моментів у другій половині зустрічі. "Гірники" не використали низку можливостей.

Автором першого гола став нападник "Айнтрахта" Лука Йович, який відзначився на 23 хвилині. До перерви форвард Себастьєн Аллер збільшив перевагу німецького клубу, реалізувавши пенальті.

В середині другого тайму нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес скоротив різницю в рахунку. Третій гол команди з Франкфурта забив Аллер на 80 хвилині. У кінцівці гри м'яч в актив записав форвард Анте Ребич.

Уступаем 1:4 во Франкфурте и завершаем выступление в Лиге Европы.#АйнтрахтШахтер https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/vqpL86xGAP — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 21, 2019

Перший матч, який відбувся в Харкові 14 лютого, завершилася з рахунком 2:2. Таким чином, "Айнтрахт" вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи, а "Шахтар" покинув турнір.