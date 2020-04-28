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УЄФА встановив крайню дату для відновлення чемпіонатів

Новини » Спорт     28.04.2020 - 15:35
УЄФА встановив крайню дату для відновлення чемпіонатів
Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

Європейські ліги повинні подати свої плани до 25 травня

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) встановив крайній термін для прийняття рішень щодо відновлення чи дострокового завершення сезону-2019/20 в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Sky Sports.

Європейські національні асоціації повинні надати свої плани, включаючи дати і формат внутрішніх чемпіонатів, до 25 травня. Виконавчий комітет організації проведе 27 травня відеоконференцію, на якій, швидше за все, буде затверджений загальний план європейського сезону.

УЄФА ще раз наполегливо рекомендував дограти сезон-2019/2020. Організація повідомила всім членів, що дострокове завершення кампанії можливо лише в тому випадку, якщо матчі неможливо дограти через заборону уряду. В іншому випадку клуби будуть недопущені до єврокубків.

У Європі поки лише футбольна ліга Нідерландів офіційно прийняла рішення про дострокове завершення сезону. Подібному прикладу можуть послідувати в Бельгії і Шотландії.

Крім того, чемпіонат Італії може бути завершений достроково, якщо нинішній сезон не вдасться відновити до 14 червня.

Нагадаємо, всі європейські клубні змагання, за винятком чемпіонату Білорусії, були припинені на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

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