УЄФА може виключити "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів

Фото: "Манчстер Сіті" (facebook.com/mancity)

Така можливість розглядається в зв'язку з розслідуванням Football Leaks

УЄФА може відсторонити англійський "Манчестер Сіті" від участі в Лізі чемпіонів вже в наступному 2018/19 сезоні, повідомляє The Telegraph.

Причиною цього стала інформація, яка з'явилася в Football Leaks, про порушення чинним чемпіонів Англії правил фінансового fair play (FFP). Найближчим часом почнеться незалежне розслідування щодо "городян".

Клуб звинувачують в тому, що він перебільшив суми спонсорських контрактів, завищивши тим самим свої доходи, щоб мати можливість витрачати більше грошей на покупку новачків.

У 2014 році "Манчестер Сіті" вже був покараний за порушення правил FFP, клуб був оштрафований на 60 млн євро.

Нагадаємо, УЄФА повторно перевірить справу про фінансові порушення ПСЖ. Французький клуб також підозрювався в порушенні правил фінансового фейр-плей.