В Удмуртии пожаловались на атаку дронов: известно о "прилете"
В российской Республике Удмуртия заметили неизвестные дроны. Вероятно, там был "прилет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Удмуртской Республики Александра Бречалова в Telegram.
Сначала в сети появились видео с дронами в небе над Удмуртией.
После этого Бречалов рассказал, что один из объектов на территории Удмуртии атаковали дроны.
"В настоящий момент есть подтвержденная информация о двух дронах. Один аппарат, благодаря мерам безопасности, объекта не достиг. Второй попал в техническое сооружение. Сейчас ликвидируются последствия", - добавил он.
При этом спустя 30 минут Telegram-канале российского чиновника появилось сообщение о новой угрозе атаки дронов. Деталей пока нет.
Атаки украинских воинов
Напомним, несколько недель назад украинские защитники ударили по нескольким объектам на территории России.
Одной из целей воинов ВСУ стал пороховой завод в Тамбовской области.
Также взрывы прогремели в районе склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области.
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