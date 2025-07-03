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В Удмуртії поскаржилися на атаку дронів: відомо про "приліт"

Четвер 03 липня 2025 16:22
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В Удмуртії поскаржилися на атаку дронів: відомо про "приліт" Ілюстративне фото: в Удмуртії був "приліт" дрону (t.me/mchs_official)
Автор: Іван Носальський

У російській Республіці Удмуртія помітили невідомі дрони. Ймовірно, там був "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Удмуртської Республіки Олександра Бречалова в Telegram.

Спочатку в мережі з'явилися відео з дронами в небі над Удмуртією.

Після цього Бречалов розповів, що один з об'єктів на території Удмуртії атакували дрони.

"Зараз є підтверджена інформація про два дрони. Один апарат, завдяки заходам безпеки, об'єкта не досяг. Другий влучив у технічну споруду. Зараз ліквідовуються наслідки", - додав він.

При цьому за 30 хвилин Telegram-каналі російського чиновника з'явилося повідомлення про нову загрозу атаки дронів. Деталей поки що немає.

Атаки українських воїнів

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські захисники вдарили по кількох об'єктах на території Росії.

Однією з цілей воїнів ЗСУ став пороховий завод у Тамбовській області.

Також вибухи прогриміли в районі складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії в Курській області та складу аеродрому "Бутурлинівка" у Воронезькій області.

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Російська Федерація Війна в Україні Дрони Атака дронів
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