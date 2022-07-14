Удари по офісах, загиблі та пожежа: все що відомо про атаку на Вінницю

Внаслідок ракетного удару по Вінниці поранено 6 людей, ще 2 загинули. Всього у місті зафіксували три прильоти, на місці події зараз пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію в Telegram.
"Щойно "Приліт" у Вінниці. О 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Попередньо - 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів. Працюють 90 рятувальників", - повідомили в ДСНС.
Оновлено 12:00. "Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них - маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський під відео.
"Прильоти у Вінниці. Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.
Удари по місту також підтвердив і голова Вінницької ОВА Сергій Борзов та розповів про 4 збиті ракети.
"Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі і поранені. Кількість уточнюється. 4 ракети над областю збили сили ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!!!!" - написав він.
За словами Клименка, наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитина.
Відомо, що на місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.
"Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію", - додав він.
"Одна з ракет у Вінниці впала поряд із новим пологовим будинком", - пише радник глави МВС Антон Геращенко.
За інформацією Вінницької міської ради, рух громадського транспорту за центральним мостом змінено.
Також рух трамвая призупинений. Тролейбуси прямують тільки по Брацлавській.
Нагадаємо, сьогодні у під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів.
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