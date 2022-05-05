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Італія збільшить фінансову допомогу Україні та підтримку біженців

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Рим, Четвер 05 травня 2022 20:36
Італія збільшить фінансову допомогу Україні та підтримку біженців Фото: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив про збільшення фінансової допомоги Україні та підтримки українських біженців. Він підкреслив, що розв'язана Росією війна призвела до гуманітарної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання Ansa.

"Ми повинні допомогти Україні. Італія вже виділила близько 500 млн євро на підтримку українських біженців в нашій країні. Я радий повідомити, що ми тільки що збільшили цю суму до більш ніж 800 мільйонів", - цитує видання заяву Драгі в ході конференції донорів для допомоги Україні, яка пройшла у Варшаві.

Прем'єр додав, що Італія передала на підтримку українського бюджету 110 млн євро і плануємо збільшити цю суму до 200 мільйонів. За його словами, також в Україну будуть направлені гуманітарні та медичні вантажі, включаючи машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, на конференції Франція заявила про збільшення гуманітарної допомоги Україні до 2 млрд доларів.

Відзначимо, Німеччина вирішила виділити додаткові 125 млн євро в якості гуманітарної допомоги Україні.

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