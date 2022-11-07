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Для ударных вертолетов. В Польше начали модернизацию военной базы ВВС США

Фото: в Польше начали модернизацию военной базы ВВС США (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

В Польше сегодня, 7 ноября, стартовало строительство новой части военной базы ВВС США, на которой будут стоять ударные вертолеты.

Об этом заявил министр обороны Пгольши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

"Повидз — это военный комплекс, который создается для поддержки польских сил и сил НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса", - отметил министр обороны.

По его словам, строительство новой части военной базы было начато в результате польско-американского соглашения. Для сил США будет подготовлена ​база в виде ангаров и складов с одной стороны и база горючего с другой.

Сообщается, что на новом аэродроме будут дислоцироваться ударные вертолеты Apache вооруженных сил Соединенных Штатов.

Ранее мы писали, что на полигоне Новая Демба Подкарпатского воеводства Польши 4 ноября начались крупнейшие военные учения стран Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) под названием Puma-2022.

Также мы писали, что в Польше приняли решение построить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ. Работы начнутся уже сегодня.

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