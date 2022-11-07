Для ударних гелікоптерів. У Польщі розпочали модернізацію військової бази ВПС США

У Польщі сьогодні, 7 листопада, стартувало будівництво нової частини військової бази ВПС США, де стоятимуть ударні вертольоти.

Про це заявив міністр оборони Пгольші Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 .

За його словами, будівництво нової частини військової бази було розпочато внаслідок польсько-американської угоди. Для сил США буде підготовлено базу у вигляді ангарів і складів з одного боку і базу пального з іншого.

"Повідз - це військовий комплекс, який створюється для підтримки польських сил і сил НАТО на східному фланзі Північноатлантичного альянсу", - зазначив міністр оборони.

Раніше ми писали, що на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі 4 листопада розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) під назвою Puma-2022.

Також ми писали, що у Польщі вирішили побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ. Роботи розпочнуться вже сьогодні.

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