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В Польше начались крупнейшие военные учения Вишеградской группы

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Пятница 04 ноября 2022 19:49
В Польше начались крупнейшие военные учения Вишеградской группы Фото: учения Вишеградской группы стартовали в Польше (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На полигоне Новая Демба Подкарпатского воеводства Польши сегодня, 4 ноября, начались крупнейшие военные учения стран Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) под названием Puma-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Сценарий учений, которые будут проходить до 9 ноября, учитывает аспекты российской полномасштабной агрессии против Украины. В военных маневрах участвуют около двух тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники. В учениях также принимают участие войска из Великобритании и США.

Целью учений является повышение слаженности союзнических войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками.

Учения будут проходить днем ​​и ночью. В учениях принимают участие в основном подразделения бронетанковых и механизированных войск, а также артиллеристы, саперы, химики и разведчики. Параллельно с Puma-2022 будут проходить также командно-штабные учения System-22, Gepard-22 и San-22.

Ранее мы писали, что Азербайджан начал проводить военные учения своих Сил спецназначения на границе с Ираном на фоне подготовки Тегераном "возмездия".

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