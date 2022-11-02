Польша объявила о начале строительства забора на границе с Россией

В Польше приняли решение построить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ. Работы начнутся уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат Войска Польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе", - объявил Блащак.

По его словам, забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки, используемой армией по всему миру, будут три слоя.

Как пояснил министр, такой шаг был сделан из-за того, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов с Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления.

Он отметил, что это будет такое же заграждение, как на польско-белорусской границе, высотой 2,5 метра и шириной 3 метра.

Напомним, что этим летом Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью, чтобы сдержать сильный поток мигрантов из Беларуси. Теперь же аналогичная работа стартует и на границе Польши с РФ.

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