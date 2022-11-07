Для ударных вертолетов. В Польше начали модернизацию военной базы ВВС США

В Польше сегодня, 7 ноября, стартовало строительство новой части военной базы ВВС США, на которой будут стоять ударные вертолеты.

Об этом заявил министр обороны Пгольши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

"Повидз — это военный комплекс, который создается для поддержки польских сил и сил НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса", - отметил министр обороны.

По его словам, строительство новой части военной базы было начато в результате польско-американского соглашения. Для сил США будет подготовлена ​база в виде ангаров и складов с одной стороны и база горючего с другой.

Сообщается, что на новом аэродроме будут дислоцироваться ударные вертолеты Apache вооруженных сил Соединенных Штатов.