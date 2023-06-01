Ударные и разведывательные. В Николаевской области сбили 5 российских дронов за день
В небе над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено пять российских беспилотников в течение среды, 31 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушного командования "Юг".
Военные уточнили, что речь идет о разведывательных и ударных дронах противника.
"31 мая 2023 года, на Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 5 российских беспилотников", - говорится в заявлении.
А именно:
- 2 БПЛА "Мерлин-ВР",
- 2 ударные БПЛА "Ланцет",
- 1 БПЛА "Орлан-10".
Беспилотник "Мерлин"
Российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат "Мерлин-ВР" предназначен для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.
Дрон имеет такие летно-технические характеристики:
- Максимальная высота: 5 км
- Время в воздухе: до 10 часов.
- Полезный груз: до 6,5 кг оптико-локационного оборудования.
Дрон "Ланцет"
Этот российский барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе) имеет несколько типов наведения, и может использоваться для образования воздушных минных полей, для разведывательных и ударных задач.
Скорость движения в воздухе БПЛА "Ланцет" составляет до 300 км/ч, радиус полета до 40 км, максимальная масса - 12 кг.
БПЛА "Орлан-10"
"Орлан" является российским многоцелевым беспилотным авиационным комплексом, предназначенным для ведения наблюдения. Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки. Между тем в мае прошлого года была представлена ударная модификация.
БПЛА "Орлан-10" имеет скорость 90-150 км/ч, массу (пустого) 12,5 кг, а максимальный взлетный вес - от 14 до 18 кг, максимальная дальность - до 120 км от наземной станции управления (до 600 км в автономном режиме), а продолжительность полета: до 16 ч. 30 мин.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 31 мая, наши защитники с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 3124 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, причем только за последние сутки украинские военные сбили 32 дрона противника.
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