Ударные дроны атаковали Курскую область, на месте прилета возник пожар

По словам очевидцев, в небе над городом было видно по меньшей мере три беспилотника, сообщает Telegram-канал Mash.

Один из БпЛА около 22:50 упал на территорию частного дома на Зеленой улице. После чего возник пожар в одном из зданий.

Как рассказали Telegram-каналу SHOT местные жители, несколько взрывов прозвучали в районе Рыльска и села Крупец около 23:00.

Предварительно, было сбито несколько БПЛА, в частности FPV-дроны. В районе одного из жилых домов возникло возгорание. Официальная информация о последствиях и пострадавших пока отсутствует.