Ударные дроны атаковали Курскую область, на месте прилета возник пожар

Ударные дроны атаковали город Рыльск в Курской области. В месте удара одного из беспилотников возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
По словам очевидцев, в небе над городом было видно по меньшей мере три беспилотника, сообщает Telegram-канал Mash.
Один из БпЛА около 22:50 упал на территорию частного дома на Зеленой улице. После чего возник пожар в одном из зданий.
Как рассказали Telegram-каналу SHOT местные жители, несколько взрывов прозвучали в районе Рыльска и села Крупец около 23:00.
Предварительно, было сбито несколько БПЛА, в частности FPV-дроны. В районе одного из жилых домов возникло возгорание. Официальная информация о последствиях и пострадавших пока отсутствует.
В вторник, 3 июня, Служба безопасности Украины нанесла серии ударов по Крымскому мосту.
Первый взрыв заминированных опор моста произошел ночью около пяти утра. Для операции было использовано 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Днем в районе моста снова прогремели взрывы, а движение по магистрали было перекрыто.
Вечером стало известно, что СБУ за сутки трижды атаковала Крымский мост, была повреждена конструктивно сложная часть, которая находится непосредственно возле канала.
Вероятно, некоторое время мост невозможно будет использовать в качестве логистической артерии для российских захватчиков.
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