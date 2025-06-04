Ударні дрони атакували Курську область, на місці прильоту виникла пожежа

За словами очевидців, у небі над містом було видно щонайменше три безпілотники, повідомляє Telegram-канал Mash.

Один із БпЛА близько 22:50 впав на територію приватного будинку на Зеленій вулиці. Після чого виникла пожежа в одній з будівель.

Як розповіли Telegram-каналу SHOT місцеві жителі, кілька вибухів пролунали в районі Рильська і села Крупець близько 23:00.

Попередньо, було збито кілька БПЛА, зокрема FPV-дрони. В районі одного з житлових будинків виникло загоряння. Офіційна інформація про наслідки та постраждалих наразі відсутня.