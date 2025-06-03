Россияне перекрыли движение по Крымскому мосту: заявляют якобы об еще одной атаке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА.новости" и российские Telegram-каналы.

"Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение", - пишут "РИА.новости".

Также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.

При этом российские Telegram-каналы заявляют, что в районе моста раздавались взрывы. более того, оккупанты жаловались, что мост набито находится под атакой подводных беспилотников.

Пока официально никто о повторной атаке не сообщал. А самопровозглашенный губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что до 16:00 российский флот якобы проводит "тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия".

Обновлено в 16:06

Партизанское движение "АТЕШ" заявило, что около 14:45, по местному времени, был слышен взрыв возле Крымского моста.

"Агенты "АТЕШ" сообщают, что в районе Крымского моста прогремел взрыв. В городе не объявляли воздушной тревоги, но ощущение - будто мост разрушается сам по себе", - написали партизаны.

СБУ атаковали Крымский мост 3 июня

Служба безопасности Украины провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту.

По данным СБУ, операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство.

Председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

Первая атака на мост состоялась 8 октября 2022 года. Тогда был взорван грузовик. Кроме взрыва, случился и мощный пожар.

А уже в июле 2023 года была повторная атака на Крымский мост. Тогда были разрушены два пролета. Председатель СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.