RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ударов россиян с комплексов С-300 по Харькову стало меньше, - Синегубов

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в последнее время реже наносят удары по Харькову ракетами из комплексов С-300.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Гвара".

"В Харьков действительно долетают, и были случаи на днях, УМБП Д-30. Это управляемые боеприпасы. Такая опасность еще остается. Действительно уменьшилось ударов с С-300", - рассказал Синегубов.

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский во время своего визита в Харьков обещал, что будет принят ряд решений для защиты города.

ВСУ уничтожают российские комплексы С-300/С-400

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 10 июня нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗРКХарьковВойна в УкраинеРакетная атака