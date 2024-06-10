Ударов россиян с комплексов С-300 по Харькову стало меньше, - Синегубов

"В Харьков действительно долетают, и были случаи на днях, УМБП Д-30. Это управляемые боеприпасы. Такая опасность еще остается. Действительно уменьшилось ударов с С-300", - рассказал Синегубов.

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский во время своего визита в Харьков обещал, что будет принят ряд решений для защиты города.