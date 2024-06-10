Ударів росіян з комплексів С-300 по Харкову поменшало, - Синєгубов

Російські війська останнім часом рідше завдають ударів по Харкову ракетами з комплексів С-300.
Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Ґвара".
"До Харкова дійсно долітають, і були випадки днями, УМБП Д-30. Це керовані боєприпаси. Така небезпека ще залишається. Дійсно поменшало ударів з С-300", - розповів Синєгубов.
Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Харкова обіцяв, що буде прийнята низка безпекових рішень для захисту міста.
Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 10 червня завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
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