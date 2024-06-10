Ударів росіян з комплексів С-300 по Харкову поменшало, - Синєгубов

"До Харкова дійсно долітають, і були випадки днями, УМБП Д-30. Це керовані боєприпаси. Така небезпека ще залишається. Дійсно поменшало ударів з С-300", - розповів Синєгубов.

Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Харкова обіцяв, що буде прийнята низка безпекових рішень для захисту міста.