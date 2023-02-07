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Не для ударов по РФ. У Зеленского объяснили, зачем Украине дальнобойные ракеты и авиация

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимы дальнобойные ракеты и авиация стран Запада для эффективного контрнаступления и деоккупации территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Еще раз о базовых вещах для наших партнеров. Украина не наносит ударов по территории России. Оружие, предоставляемое союзниками, используется для обороны, деоккупации украинских территорий и уничтожения складов врага. Ракеты большей дальности, штурмовая авиация необходимы для эффективного контрнаступления ВСУ", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что Украина не будет использовать дальнобойные ракеты GLSDB, которые пообещали передать США, для ударов по России.

Также мы писали, что, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, у Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории России.

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