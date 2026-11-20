Демократическая партия США может добиваться ограничения госфинансирования проектов SpaceX Илона Маска, если не выяснится, кто принял решение об ограничении Starshield для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

С таким требованием выступил конгрессмен-демократ Джим Гаймс, который в январе возглавит Комитет Палаты представителей по разведке. В засекреченном обращении к директору Национальной разведки США Джею Клейтону он потребовал объяснить причины неоднократных ограничений работы Starshield.

"Наш комитет не может санкционировать финансирование разработки государственных систем, которые правительство не будет контролировать в полной мере", - подчеркнул Гаймс.

Отдельно конгрессмен обратился к Илону Маску с просьбой о встрече и объяснении обстоятельств изменений в работе системы.

"Объясните изменения, внесенные в услугу Starshield в октябре 2026 года, почему они были внесены и были ли они сделаны SpaceX в одностороннем порядке или по указанию чиновника правительства США", - говорится в письме.

Решение поступило из Белого дома

По данным CNN, в настоящее время существует несколько версий о том, кто отвечает за ограничения. Источники издания сообщили, что руководители SpaceX и представители оборонного ведомства США приватно рассказывали некоторым законодателям: первоначальное решение в октябре поступило из Белого дома.

В то же время Дональд Трамп неоднократно отрицал свою непосредственную причастность к нему. Затем представители его администрации начали возлагать ответственность на SpaceX и условия пользования ее услугами.

Как отмечает издание, Маск оказывает значительное влияние на решения SpaceX, что усложняет государственный контроль над Starshield. В то же время, американские чиновники отмечают, что это система Пентагона, а правительство США контролирует ее использование и предоставление доступа к ней.

После перехода демократов к большинству в Конгрессе в январе Гаймс планирует использовать финансовые полномочия комитета, чтобы добиться ответов.

В частности, законодатели могут применить механизм "резервирования финансирования", позволяющий временно ограничивать выделение средств на отдельные проекты до выполнения определенных условий.

SpaceX имеет контракты с правительством США на миллиарды долларов, поэтому финансирование ее разработок может стать рычагом давления. В то же время, ограничение средств создает риски и для самих Соединенных Штатов, поскольку компания играет важную роль в обеспечении нацбезопасности.