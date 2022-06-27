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Число жертв атаки РФ по Кременчуку збільшилося

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Кременчук, Понеділок 27 червня 2022 22:11
Число жертв атаки РФ по Кременчуку збільшилося Фото: кількість жертв атаки РФ по Кременчуку збільшилася (kg.ua)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці загинули 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"13 загиблих внаслідок ракетного обстрілу в Кременчуці", - написав чиновник.

При цьому він додав, що зараз ще рано говорити про остаточну кількість загиблих.

Варто зауважити, що кількість жертв постійно оновлюється. Наразі рятувальники проводять розбір завалів знищеного торговельного центру "Амстор".

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, російські військові завдали ракетного удару по торговому центру у Кременчуці.

У момент атаки військ РФ у приміщенні ТРЦ перебувало понад тисячу мирних людей.

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