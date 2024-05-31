Зеленский о разрешении США бить по территории России: получил сообщение от военных

США передали сигнал Украине о разрешении бить по территории России американским оружием сегодня, 31 мая. Сообщения передали через военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции на третьем саммите Украина - Северная Европа.

"У нас был месседж от американской стороны. Ранним утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали об этом", - сказал глава государства.

Он заявил, что решение США об использовании предоставленного оружия - это шаг вперед, а для Украины возможность защитить жителей приграничных территорий.

"Я хочу увидеть, что произойдет на практике. Но то, что вижу - это в любом случае является шагом вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы разрешить нам защиту наших людей, живущих возле границы", - отметил он. Зеленский.