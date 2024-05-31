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Зеленский о разрешении США бить по территории России: получил сообщение от военных

Стокгольм, Пятница 31 мая 2024 15:01
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Зеленский о разрешении США бить по территории России: получил сообщение от военных Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США передали сигнал Украине о разрешении бить по территории России американским оружием сегодня, 31 мая. Сообщения передали через военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции на третьем саммите Украина - Северная Европа.

"У нас был месседж от американской стороны. Ранним утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали об этом", - сказал глава государства.

Он заявил, что решение США об использовании предоставленного оружия - это шаг вперед, а для Украины возможность защитить жителей приграничных территорий.

"Я хочу увидеть, что произойдет на практике. Но то, что вижу - это в любом случае является шагом вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы разрешить нам защиту наших людей, живущих возле границы", - отметил он. Зеленский.

Что этому предшествовало

Сегодня стало официально известно, что США разрешили Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России. Однако Вашингтон установил ограничения - использовать оружие США можно только на приграничных территориях Харьковской области.

Также подобное решение приняла Германия. Берлин разрешил Украине бить по приграничным районам РФ для защиты Харькова.

Как пишет издание Bild, Германия разрешила Украине бить на расстояние до 40 км по территории России. Для ударов рассматриваются две системы вооружений Германии - самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

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