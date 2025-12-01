Удары украинских дронов парализовали главный маршрут казахстанского экспорта, - Bloomberg

Агентство, ссылаясь на осведомленные источники пишет, что одна из трех точек швартовки терминала Caspian Pipeline Consortium (CPC) была повреждена украинскими морскими беспилотниками.

Через нее Казахстан экспортирует большую часть своей нефти. После удара работа этого швартового узла невозможна, и сейчас он фактически не функционирует.

Bloomberg сообщает, что у CPC осталась только одна рабочая точка, поскольку третья находится на плановом ремонте. До удара через этот маршрут транспортировалось около 1,5 млн баррелей в сутки.

Казахстан перенаправил часть своего экспорта альтернативными путями и назвал "неприемлемыми" удары по гражданской энергетической инфраструктуре.

В прошлом месяце украинские беспилотники нанесли рекордное количество ударов по российским НПЗ за все время войны - они были атакованы не менее 14 раз.

Согласно сообщению аналитиков, в результате повторных ударов НПЗ России сократили переработку до около 5 млн баррелей в сутки. Кроме того, существуют риски дальнейших перебоев, поскольку запуск некоторых заводов опасен и после ремонта.