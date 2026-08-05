РФ во время ночной атаки уничтожила склад Toyota в Киеве

В результате ночной атаки российских окупантов в Киеве был уничтожен склад запчастей и сопутствующих товаров ПИИ "Тойота-Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

"Наша команда уже реализует комплекс мер по восстановлению логистических процессов и обеспечению стабильной поставки продукции в дилерскую сеть Toyota в Украине. Задействованы альтернативные логистические решения, чтобы минимизировать влияние на обслуживание наших клиентов", - отметили в компании.

Toyota предупредила, что в связи с уничтожением склада возможны временные задержки с поставкой отдельных запасных частей, аксессуаров, смазочных материалов и других товаров.

"Спасибо за ваше понимание, поддержку и доверие. Мы продолжаем работать, чтобы вернуться к привычному режиму работы и в дальнейшем обеспечивать непрерывную поддержку наших клиентов и партнеров", - говорится в заявлении.

Напомним, в результате российской атаки был полностью уничтожен главный логистический склад INTERTOP Ukraine, из которого ежедневно отправляли десятки тысяч заказов по всей стране.