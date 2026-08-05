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РФ во время ночной атаки уничтожила склад Toyota в Киеве

17:03 05.08.2026 Ср
2 мин
В компании ищут альтернативные логистические решения для минимизации последствий
aimg Валерий Ульяненко
РФ во время ночной атаки уничтожила склад Toyota в Киеве Иллюстративное фото: украинский спасатель (facebook.com DSNSPOLTAVA)
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В результате ночной атаки российских окупантов в Киеве был уничтожен склад запчастей и сопутствующих товаров ПИИ "Тойота-Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

"Наша команда уже реализует комплекс мер по восстановлению логистических процессов и обеспечению стабильной поставки продукции в дилерскую сеть Toyota в Украине. Задействованы альтернативные логистические решения, чтобы минимизировать влияние на обслуживание наших клиентов", - отметили в компании.

Toyota предупредила, что в связи с уничтожением склада возможны временные задержки с поставкой отдельных запасных частей, аксессуаров, смазочных материалов и других товаров.

"Спасибо за ваше понимание, поддержку и доверие. Мы продолжаем работать, чтобы вернуться к привычному режиму работы и в дальнейшем обеспечивать непрерывную поддержку наших клиентов и партнеров", - говорится в заявлении.

Напомним, в результате российской атаки был полностью уничтожен главный логистический склад INTERTOP Ukraine, из которого ежедневно отправляли десятки тысяч заказов по всей стране.

Кроме того, ночью российские войска нанесли удар по центральному складу продукции LIQUI MOLY Ukraine. Несмотря на нанесенный ущерб, компания уже начала работу над возобновлением поставок.

Также во время ночного обстрела под вражеский удар попали объекты компаний "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".

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